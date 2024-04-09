63 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

المصدر: وام

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أعلن البنك المركزي العُماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 63 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا سجلت مبلغًا وقدره 3 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.625، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.625 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.88839 في المائة، ومتوسط العائد 4.90679 في المائة.

وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، بلغت 14.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.739 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.725 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.05932 بالمائة، ومتوسط العائد 5.12395 بالمائة.

وأشار إلى أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا، بلغت 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.440 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.440 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.13407 بالمائة، ومتوسط العائد 5.26895 بالمائة.

وذكر أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا بلغت 40.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.175 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.150 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.83782 بالمائة، ومتوسط العائد 5.08307 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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