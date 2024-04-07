وزارة الزراعة المصرية تكشف حقيقة شحنات التقاوي الفاسدة

المصدر: ​البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة استيراد مصر شحنات تقاوٍ فاسدة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكل المواصفات القياسية، إذ تخضع جميعها للفحص والرقابة من قِبل إدارة الحجر الزراعي المصري، مشيرةً إلى أنه يتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

ولفتت إلى أنه يتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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