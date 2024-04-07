ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفاً و175 قتيلاً

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و175 قتيلا و75 ألفا و886 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و 71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 184 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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