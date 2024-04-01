الحكومة المصرية تقرر خفض أسعار منتجات مهمة

المصدر: البيان

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استعرضت الحكومة المصرية مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، في تقريره الذي أعده للحكومة، أن تلك المبادرة تأتي استجابة لمبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الدجاج الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهاً، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهاً، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديداً اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهاً للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهاً للبيض.

ونوه الوزير بأن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكداً استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

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