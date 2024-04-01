انفيكتوس للاستثمار تستحوذ على 60% من شركة جراديركو والشركات التابعة لها من زلار القابضة

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أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، الشركة المتخصصة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن إتمام صفقة استحواذ 60% من شركة جراديركو وجميع الشركات التابعة لها، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية والهيئات الرقابية. وتعتبر جراديركو، التي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة، إحدى الشركات الرائدة في تجارة الحبوب وطحين الذرة في المغرب، حيث تجاوزت إيراداتها حاجز 1.5 مليار درهم إماراتي لعام 2023. وتقوم الشركة بدور رائد على صعيد استيراد وتخزين وتجارة كميات تتراوح بين 2.5 و3.0 مليون طن متري من الحبوب ومشتقاتها سنوياً للاستهلاك البشري والحيواني، أي ما يمثل أكثر من 25% من واردات المغرب.

وفي ضوء النتائج المالية لشركة انفيكتوس للاستثمار والتي بلغت إيراداتها 8.1 مليار درهم إماراتي، وأحجام مبيعات سلعها 5.37 مليون طن متري لعام 2023، فإن عملية الاستحواذ ستسهم في زيادة حجم الأعمال والتعاون بين الشركتين، وستؤدي إلى نمو يتجاوز الـ 20% في الإيرادات الموحّدة لشركة انفيكتوس للاستثمار خلال فترة التسعة أشهر بعد الاستحواذ في عام 2024.

وتعتبر عملية الاستحواذ جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لشركة انفيكتوس للاستثمار بهدف توسيع تواجدها الجغرافي في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتطوير شراكات استراتيجية جديدة، واكتساب المعرفة المتخصصة والقدرات التشغيلية التي تعزز تكامل العمليات. وتركز هذه الخطوة على المنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير محفظة انفيكتوس للاستثمار لكي تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين بشكل أفضل.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "يعتبر المغرب سوقاً استراتيجياً لشركة انفيكتوس للاستثمار، وسيعزز هذا الاستحواذ تواجدنا بقوة ويمثل شراكة مميزة للتعاون مع شركة جراديركو الرائدة في السوق. يأتي الاستحواذ ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لنصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية. ولا شك أن تنوع محفظة منتجات شركة جراديركو، مع وجود شبكة توريد قوية، وقدرات تخزين وتوزيع واسعة داخل المغرب سيساهم في تعزيز وتطوير عمليات الشركة عالمياً. وفي ضوء استراتيجتنا للمستقبل، سنواصل الاستثمار في الأصول التي تؤدي دوراً في تطوير منتجاتنا وخدماتنا داخل المملكة وخارجها لتعزيز قدرات سلسلة التوريد لدينا وتقديم خدمة أفضل لعملائنا في المنطقة."

ستوفر انفيكتوس للاستثمار لشركة جراديركو إمكانية الوصول إلى شبكتها العالمية الواسعة، والاستفادة من خبرتها التجارية القوية، وقدرتها في إدارة المخاطر، حيث ستسهم هذه العوامل في زيادة نمو الشركة وتطورها. وستدعم الشراكة الجديدة شركة جراديركو في زيادة حصتها السوقية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، والاستفادة من الموارد المالية لشركة انفيكتوس للاستثمار لتوسيع عملياتها. وستعمل الشركتان معاً على تعزيز مكانة جراديركو في السوق وتقديم فرصاً استراتيجية لأصحاب المصلحة في المغرب وخارجه.

بدوره، أعرب إدريس الشاوني، الرئيس التنفيذي لشركة زلار القابضة: "يسرنا عقد هذه الشراكة مع انفيكتوس للاستثمار، فخبرتهم الواسعة وعلاقاتهم العالمية ستسهم في تسريع نمو شركتنا وتعزيز مكانتنا كأكبر شركة لتجارة المنتجات الزراعية في المغرب. نتطلع معاً إلى الاستفادة من التاريخ الطويل لجراديركو كشركة مستوردة للحبوب تعمل في أربعة موانئ مغربية وستة مرافق موزعة في أنحاء البلاد. سترتكز هذه الصفقة على آفاق النمو الواعدة في المنطقة وستوفر قيمة أكبر لمساهمينا".

وفي عام 2023، توسعت شركة انفيكتوس للاستثمار في المغرب وأسواق جديدة أخرى، مثل تنزانيا وموزمبيق وتركيا ومالاوي وبوروندي ورواندا، وعززت تواجدها في سوقين حاليين هما الجزائر ومصر. وضمن إطار خططها المستقبلية، تركز انفيكتوس للاستثمار على استكشاف فرص جديدة للاستحواذ، وتطوير مشاريع مشتركة جديدة في الأسواق الاستراتيجية، ومواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية.