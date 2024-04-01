26 مليون دينار أرباح «أجيليتي» والتوصية بتوزيع 10 فلوس للسهم

المصدر: الكويت - البيان

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أعلنت أجيليتي، عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2023، محققة أرباحاً بلغت 26 مليون دينار كويتي، وبما يعادل 10.2 فلوس للسهم الواحد.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الرابع بنسبة 21.6% لتصل إلى 77.5 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 343.9 مليون دينار كويتي، بنسبة قدرها 2.2%.

وحققت أجيليتي عن العام 2023، صافي ربح قدره 83.6 مليون دينار كويتي، بما يعادل 32.7 فلساً للسهم الواحد، بزيادة 22%. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42.4% وبلغت 257.2 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 56.7% وبلغت 1.35 مليار دينار كويتي.

تجدر الإشارة إلى أنه نظراً للمعالجة المحاسبية لاستثمار DSV، فإن حصة أجيليتي من توزيعات الأرباح النقدية لـDSV هي فقط ما ينعكس في بيان الدخل الخاص بأجيليتي، ومع ذلك، إذا افترضنا وأخذنا في الاعتبار حصة الشركة التناسبية من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2023، فإن ذلك سيزيد من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بحوالي 90 مليون دينار كويتي.

وأوضح طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي قائلاً: «خلال العام 2023، تمكنت أجيليتي من تحقيق زخم إيجابي بفضل إنجازاتها الملموسة التي انعكست على الأداء خلال العام 2023، فعلى الرغم من تقلبات الأسواق وتحديات البيئة الاقتصادية، أنهت أجيليتي العام بنمو نسبته 42.4% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعاً بالأداء القوي عبر شركاتها العاملة».

وأوصى مجلس إدارة أجيليتي، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد عن العام 2023. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية.

وحول توزيعات الأرباح، قال طارق سلطان: «هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا، خاصة بعد فترة من التقلبات وعدم اليقين في الأسواق العالمية».

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