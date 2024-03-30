1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024

المصدر: وام

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أعلنت مصر أن صادراتها الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوزت 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال السيد القصير وزير الزراعة المصري في بيان أصدره اليوم إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن ‏نجحت مصر في فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة.

وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

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