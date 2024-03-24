ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يربح نحو ملياري جنيه

المصدر: وام

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حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا لدى إغلاقها اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 1.941 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 22.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى مستوى 29060.02 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس70/ بنسبة 1.22 فيالمائة ليصل إلى مستوى 6676.65 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.92 في المائة ليصل إلى مستوى 9498.48 نقطة.

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