مصر.. تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه
هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، مقترباً من 47 جنيهاً.
وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بتراجع 53 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.25 جنيها للشراء و48.89 جنيها للبيع، بتراجع 54 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع، بتراجع 55 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيها للشراء و 47.37 جنيها للبيع، 48 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.20 جنيها للشراء بتراجع 50 قرشا و48.30 جنيها للبيع بتراجع 55 قرشا.
بنك كريدي أجريكول: 47.20 جنيها للشراء و 47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 60 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيها و48 جنيها للبيع للشراء، بتراجع 85 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.20 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، بتراجع 70 قرشا للشراء والبيع.