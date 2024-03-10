أرامكو السعودية ترفع توزيعات الأرباح 30% رغم انخفاضها

المصدر: الرياض - وكالات

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قالت شركة أرامكو السعودية، الأحد، إنها رفعت توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح إلى 454,7 مليار ريال سعودي (121.25 مليار دولار) من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

وذكرت الشركة أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30 بالمئة إلى 97.8 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.

كما أعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليارات دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات. وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.

وأكدت الشركة أن صافي دخلها البالغ 121,25 مليار دولار يعد «ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق» بعد العام 2022.

وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعاً من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.

وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.

ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يومياً.

وقالت أرامكو إنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار «إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028».

وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.

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