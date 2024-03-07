سعر الدولار في مصر يصل إلى نقطة التعادل بين البنوك والسوق السوداء

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وصل سعر بيع الدولار في البنوك والسوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة- إلى نقطة التعادل، بعد قرار المركزي المصري أمس بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وكانت فجوة سعر الدولار في السوق الموازية والبنوك وصلت إلى أكثر من 130% في أوقات سابقة قبل أن تختفي الفجوة بين السعرين من أمس واليوم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تم رصد زيادة تردد الأفراد والشركات على بيع الدولار في البنوك والصرافات بما أدى إلى توحيد سعر الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى شرايينها الرسمية القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأربعاء العودة إلى مرونة سعر صرف- تعويم الجنيه مقابل الدولار- على أن يتحدد سعره وفقاً لآليات السوق- العرض والطلب.

وأوضح المركزي في بيان له أمس، أن توحيد سعر الصرف- القضاء على السوق السوداء- يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ووصل سعر الدولار في البنوك من 30.94 جنيها يوم الثلاثاء إلى 50 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس الأربعاء قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 49.5 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وقال بعض رؤساء البنوك إن حركة بيع العملاء والشركات للدولار في البنوك عادت بداية من أمس بعد قرار تحرير سعر الصرف بعد غياب امتد نحو عامين.

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