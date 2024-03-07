تفاؤل كبير بمستقبل السياحة في دول مجلس التعاون

المصدر: الكويت – وفاء السويدي

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استقطب مؤتمر التواصل السياحي بالكويت مشاركة كبيرة من مسؤولين ومتخصصين من الكويت والدول الخليجية والمنطقة عموما. وقام بتنظيمه وزارة الإعلام والثقافة، وتضمن عدة جلسات حول التجارب السياحية الخليجية ومستقبلها والأثر الإيجابي على التنمية السياحية.

وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» أكد الدكتور ناصر المحيسن وكيل وزارة الإعلام أهمية تفعيل الشراكات السياحية وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام تعمل وفق استراتيجيتها على تمكين قطاع السياحة. وأوضح أن هناك مشاريع عدة، تنقسم إلى قسمين: مشاريع تعزز الجانب الفني والإعلامي ومنها مشروع منصة إعلامية للترويج للسياحة محليا وعالميا، وسيتم التسويق لها خلال شهرين. وفي مجال الفعاليات تقيم وزارة الاعلام على مدار العام مجموعة من الفعاليات أو ترعاها بهدف جذب للسياحة.

وشدد على الدور المحوري لوزارة الاعلام في الترويج للسياحة بالتعاون مع عدة جهات مثل من الخطوط الجوية الكويتية وشركات الاتصالات وغيرها من الشركات التي تدعم السياحة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع السياحة بالتكليف أسامة المخيال لـ«البيان» إن السياحة ليست ترفيها وترويجا فحسب بل هي صناعة تمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأي دولة، فهي تعزز التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة تساعد القطاع الخاص على المشاركة في تطوير مشاريع سياحية جديدة وتحسين البنية التحتية، مما يعزز التجربة السياحية بشكل عام.

وأكدت بسمة بنت عبدالعزيز الميمان، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أثناء المؤتمر بأنها متفائلة بمستقبل السياحة في المنطقة خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انطلاقة لمرحلة جديدة في ظل العديد من المبادرات والمشاريع والمقترحات التي تدعم العمل السياحي من خلال مضاعفة الاستثمارات مع تعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضافت إن الكويت عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهذا ينسجم مع الاهتمام الذي توليه البلاد بقطاع السياحة والذي يعد محوراً من محاور عمل الحكومة 2022 / 2026. واستضاف الحدث عدة شخصيات من البحرين والسعودية وسلطنة عمان للحديث عن تجاربهم في السياحة، وذلك خلال جلسة بعنوان «التجارب السياحية الخليجية» وجلسة أخرى بعنوان «تمكين السياحة.. رؤية ومستقبل» وجلسة بعنوان «السياحة والمجتمع المدني»، وقد أثروا الجلسات عبر طرح التجارب وأثرها على الاقتصاد والجذب السياحي للمهرجانات والمعارض.

إحصائيات

تعكس إحصاءات 2023 النمو المستمر في صناعة النقل الجوي في المنطقة وتؤكد أهمية المطارات كمراكز رائدة للسفر والتجارة، ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم. فقد استقطب مطار دبي الدولي 86.9 مليون مسافر ومطار حمد بالدوحة 45.9 مليون مسافر ومطار الملك عبد العزيز بجدة 42.7 مليون مسافر، ومطار الكويت 15.6 مليون مسافر، ومطار مسقط 12.6 مليون مسافر، ومطار البحرين 8.7 ملايين مسافر.

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