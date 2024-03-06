بعد تعويم الجنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك بمصر

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ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك بمصر، فور إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%، حيث تخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وخصوصا الدولار.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء سعر الدولار بالبنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

بنك مصر: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

بنك القاهرة: 49.30 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.60 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.75 جنيها للشراء، و50.85 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيها للشراء، و50.85 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.40 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

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