مستوى قياسي للجنيه المصري وارتفاع الذهب والبورصة.. واتفاق صندوق النقد خلال ساعات

المصدر: متابعة – محمود حسن

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​تخطى سعر الدولار في البنوك المصرية مستويات الـ 50 جنيه من مستوى نحو 31 جنيه، بعدما وجه البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي بتحرير سعر صرف الجنيه، كما ارتفعت أسعار الذهب ومؤشرات البورصة.

ورفع البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل سعر الفائدة في مصر فوق مستوى 27%.

من جهة أخرى، أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستوقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

كما وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

الذهب

في المقابل ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3372 جنيهًا للطلب مقابل 3257 جنيهًا للعرض، وفقاً لشاشة البورصة المصرية، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالبنوك.

البورصة

وفي الأثناء ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يرتفع 5% بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.

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