المركزي المصري يعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم بعد خسارة الجنيه ثلث قيمته

المصدر: وكالات

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أعلن التلفزيون المصري الرسمي، أن البنك المركزي سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الأربعاء. ويأتي الإعلان بعد أن خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,35%) والإقراض (28,25%).

وقفز سعر العملة الأمريكية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة ليتجاوز 45 جنيهاً في مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي.

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