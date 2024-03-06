الدولار في مصر يعاود الارتفاع من جديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاودت أسعار الدولار في السوق الموازية بمصر ارتفاعاتها من جديد خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد انخفاض كبير وصل سعر الصرف خلالها إلى مستوى 41 جنيها تقريباً.

وجاءت الارتفاعات متزامنة مع تقارير بنوك استثمار محلية وعالمية، قدّرت سعر التعادل للدولار بين السوق الرسمية والموازية عند 40 إلى 45 جنيها، فيما كان أقصى سعر 50 جنيها من جانب "جي بي مورغان"، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن سعر الدولار عاد للارتفاع خلال تعاملات أمس بنحو 5 جنيهات ليصل إلى نحو 45 جنيها ارتفاعا من مستوى 39 جنيها أمس الأول.

وتزامنت الارتفاعات مع إعلان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن مشروع جديد لعمل قناة كاملة موازية لقناة السويس، تمول بالكامل من إيرادات الهيئة، على أن تنتهي الدراسات الخاصة بالمشروع خلال 18 شهرا من جانب مؤسسات مالية عالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز