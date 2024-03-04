العراق يستكمل شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد العراق أنه استكمل الشروط اللازمة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وذلك بعد قيامه بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين بيئة الأعمال.

وكان العراق قدم طلب الانضمام للمنظمة في سنة 2004.

وأكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، أن العراق قد أكمل الشروط اللازمة ليصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية (WTO)، بعد اكتمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري.

وجاءت تصريحات وزير التجارة العراقي في مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي.

إصلاحات

قال شوان إبراهيم طه، خبير في شؤون مالية واستثمارات العراق: «يحتاج العراق في مجال الأعمال إلى إجراء إصلاحات كبيرة وتغييرات لتعزيز قطاعه الخاص الذي لا يزال يتخلف، على الرغم من الفرص والموارد المتاحة في البلاد».

وتابع: «للامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، يجب على العراق مواءمة سياساته التجارية مع المعايير الدولية، فتعزز هذه العملية كفاءة الصناعات المحلية، وكذلك تجذب الاستثمارات الأجنبية، فيكون المستثمرون أكثر ثقة ببيئات تنظيمية شفافة وثابتة، وهو ما تحتاجه بشكل ملح الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق».

ويعزز انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) الشفافة والتنبؤ في العلاقات التجارية، فالمنظمة توفر نظاماً قائماً على القوانين يضمن المنافسة العادلة، مع الفائدة المضافة من حل النزاعات، عبر آلية حل حيوية وعملية، ما يضمن ميداناً متساوياً لجميع الأعضاء.

وعلاوةً على ذلك، تعمل منظمة التجارة العالمية على تعزيز التنمية عبر معالجة مخاوف الدول النامية، وتعترف أحكام المعاملة الخاصة والمختلفة بالاحتياجات التنموية لهذه الدول، ما يتيح لها المزيد من الوقت والمرونة للامتثال لاتفاقيات المنظمة، ويهدف هذا التضمين إلى تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية.

فوائد

إلى ذلك، يقدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) العديد من الفوائد للدول الأعضاء، فيعزز النمو الاقتصادي والاستقرار والتكامل العالمي، ويفتح الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الأسواق عبر تقليل حواجز التجارة، ما يتيح خفض الرسوم الجمركية وتقليل القيود، إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة فرص التصدير.

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