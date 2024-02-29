مصر تتسلم 5 مليارات دولار من صفقة «رأس الحكمة»

المصدر: القاهرة - بلومبرغ

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أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بأن بلاده استلمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لاتفاقية الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة «رأس الحكمة».

وأضاف: «من المقرر غداً (الجمعة) تسلُّم 5 مليارات دولار أُخرى. كما تمّ اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

من جهة أخرى أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

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