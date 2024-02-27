ألمانيا تؤكد التحقيق مع رئيس مصرف لبنان المركزي السابق

المصدر: ميونيخ - (رويترز)

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ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الرئيس السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل الأموال والاختلاس.

وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم تتعلق بالفساد.

ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاماً) في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات تتعلق بحصوله على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن جزءا من الأموال جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا.

وأضاف المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورج.

كما سيطرت السلطات على أسهم في شركة عقارية مقرها دوسلدورف تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو.

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