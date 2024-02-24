ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألفاً و606 قتلى

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 قتلى و69 ألفا و737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 141 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

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