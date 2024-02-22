التضخم في المغرب يرتفع 2.9% في يناير على أساس سنوي

المصدر: الرباط - (رويترز)

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 بالمئة في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 بالمئة فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 بالمئة.

وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيداً من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

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