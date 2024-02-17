منح زياد خلف وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

المصدر: جدة - البيان

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قام المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة بمنح الدكتور زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي وسام السياحة العربية، تقديراً لجهوده المستمرة في دعم الاقتصاد العربي من خلال الانفتاح على المستوى الإقليمي وتسهيل سير العمليات التجارية بين البلدان العربية الشقيقة عبر مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات عدة.

وقال الدكتور زياد خلف: لطالما آمنت بأن الجهود التي نبذلها من أجل الارتقاء باقتصاد بلادنا ستؤتي ثمارها، وبقدر فخري واعتزازي بهذا التكريم ومنحي وسام السياحة العربية، إلا أنني أجد نفسي اليوم أمام تحدٍ جديد، فالسعي نحو اقتصاد عربي مزدهر مستدام بجهودنا المتكاتفة وشغفي بالارتقاء بالقطاع السياحي سيمضي إلى آفاق أبعد.

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