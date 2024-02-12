النفط وتوقعات خفض الفائدة يصعدان بأسواق الأسهم الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط هذه المكاسب.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات الأولية في ديسمبر، ولكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً قليلاً.

وعلى الرغم من مراجعة البيانات، لم يحدث تغيير يذكر في توقعات تغير أسعار الفائدة للمصرف المركزي، ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير غداً الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيس بالسعودية 0.5 % مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5 % وسهم شركة التعدين العربية السعودية 2 %.

وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط. وزاد المؤشر القطري 0.8 %، مدعوماً من ارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10 %، بعدما اختارت الشركة امتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.

وصعد سهم شركة الملاحة القطرية التي تملك أكثر من 36 % في ناقلات 9.9 %.

وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج يوم الجمعة بنحو 6 % على أساس أسبوعي، مع زيادة المخاوف من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوترات في أسواق المنتجات المكررة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 % مع تراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.2 %.

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