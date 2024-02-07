الرئيس المصري يوجه برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6000 جنيه

المصدر: البيان

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أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تخفيفاً للأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، حسب "المصري اليوم".

وقرر الرئيس المصري ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

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