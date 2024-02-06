سوريا.. زيادة الرواتب والأجور والمعاشات 50 %

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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أعلنت وكالة الأنباء السورية " سانا" عن صدور مرسومين تشريعيين بزيادة الرواتب والأجور المقطعوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات بنسبة 50%.



وبحسب المرسوم التشريعي رقم (7) تضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، كما منح المرسوم التشريعي رقم (8) أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.

وبحسب المرسومين يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر المقبل.

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