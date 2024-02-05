48 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليارات دولار.. والإمارات والسعودية في الصدارة

المصدر: وام

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كشف تقرير اقتصادي حديث، عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار، وأسهمت خمس اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.

وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه خلال الربع الرابع من العام الماضي حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار.

وبحسب التقرير، نجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.

وذكر التقرير انه فيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة، أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: تواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال 2023، وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة مثل تاكسي دبي، وشركة أوكيو لشبكات الغاز بإدراج أسهمها خلال العام الماضي".

وذكر تقرير إرنست ويونغ، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار، وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن المملكة العربية السعودية تصدرت مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتاباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023، وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها شركة سال للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار؛ وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق "تداول" الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار في السوق الموازي السعودي "نمو"، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.

ووفق التقرير، سجلت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام في السلطنة حتى الآن لشركة أوكيو لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولا، فيما يستعد جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.

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