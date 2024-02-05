تراجع معظم أسواق الخليج بعد بيانات أمريكية

المصدر: (دبي - رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، أمس، بعدما قلصت بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة التوقعات بشأن حجم خفض الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا العام، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعاً.

وأظهرت بيانات الجمعة أن أصحاب الأعمال في أمريكا أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع في يناير الماضي ما يقلل فرص خفض الفائدة على المدى القريب. وهبط المؤشر القطري 0.1 %، متأثراً بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 1.7 % لكن المؤشر السعودي ارتفع 0.4 % بدعم صعود سهم مصرف الراجحي 1.2 % وسهم مجموعة إم.بي.سي 9.8 % وخسر سهم أرامكو 0.2 %.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية خليجياً بنحو 2.0 % بعدما قلصت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في خفض الفائدة قريباً وهو ما قد يضعف الطلب على الخام إذا أدى تشديد السياسة النقدية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.0 % مع تراجع معظم الأسهم.

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