مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً

المصدر: بيروت - (رويترز)

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قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميماً السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.

وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.

وأضاف المصدر إن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر.

ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.

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