«نتورك إنترناشيونال» تحصل على ترخيص مزاولة نشاط المدفوعات المالية بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت نتورك إنترناشيونال، الشركة العاملة بمجال تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية بوصفها مؤسسة دفع كبرى، مما سيعزز مكانة المستحوذ التجاري في المملكة.

ويعد الحصول على هذا الترخيص إنجازاً مهماً يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «نتورك إنترناشيونال» والتي تشمل تعزيز قدراتها لتقديم مجموعة شاملة من حلول قبول المدفوعات داخل سوق المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة، كما يتيح الترخيص للشركة توسيع قاعدة عملائها الإقليميين عبر تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع انطلاقاً من إحدى أبرز مراكز الأعمال العالمية.

وتتمتع «نتورك إنترناشيونال» بمؤهلات جيدة لبناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة في المملكة العربية السعودية من خلال بناء شراكات تعاونية طويلة الأمد مع التجار، والشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الدفع، والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، عبر قطاعات متنوعة. وفي حين تنسجم أهداف الشركة مع أولويات ومستهدفات رؤية «المملكة 2030» لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السفر والسياحة والترفيه، فإنها حريصة على تسهيل اغتنام الفرص الهائلة المتاحة عبر توفير قنوات دفع جديدة بالتزامن مع تحوّل المملكة إلى مركز عالمي رئيسي للتقنيات المتقدمة قادر على استقطاب الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية من خلال توفير بيئة استثمارية متميزة وضمان أنماط معيشة استثنائية، إذ تنضوي مشاريع التطوير السياحي والسكني الضخمة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا، بالإضافة إلى المشاريع الحضرية المستقبلية مثل نيوم، على فرص واعدة لاستخدام حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها «نتورك إنترناشيونال».

وقال عبد العزيز الدهمش، المدير التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال» في المملكة العربية السعودية: «نفخر بالحصول على هذا الترخيص من البنك المركزي السعودي والذي يعكس ثقتهم بنموذج أعمال (نتورك إنترناشيونال)، ما يتيح لنا فرصة المساهمة في تطوير مشهد المدفوعات في المملكة العربية السعودية عبر تزويد التجار والشركات بالحلول والخبرات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح والازدهار. ولا شك أن الدعم الحكومي في المملكة يلعب دوراً رئيسياً في توفير بيئة مواتية للابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة التي توفرها نتورك إنترناشيونال لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة، بدءاً من تجار التجزئة وصولاً إلى رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على دعم المشاريع الوطنية الكبيرة».

وستستفيد «نتورك إنترناشيونال» من خبرتها الواسعة لتسريع مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر تنفيذ العديد من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتقليل الاعتماد على النقد بزيادة المعاملات الرقمية، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، وتطوير المهارات الوطنية.

واستناداً إلى خبرتها الإقليمية الكبيرة، ستعمل «نتورك إنترناشيونال» على تعزيز أهداف الشمول المالي الاستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعالة للشركات من مختلف الأحجام.

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