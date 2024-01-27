أرباح البنوك العُمانية تسجل نموا بنسبة 18.6 بالمائة عام 2023

المصدر: وام

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حققت البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال عام 2023 أرباحا بلغت 453.5 مليون ريال عُماني مقابل 382.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 18.6 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية “العمانية” فقد استفاد القطاع المصرفي خلال العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج المالية الأولية صعود أرباح جميع البنوك السبعة المدرجة في البورصة؛ فقد سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 212.4 مليون ريال عُماني مقابل 200.7 مليون ريال عُماني في عام 2022، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 70.3 مليون ريال عُماني مقابل 34.9 مليون ريال عُماني في عام 2022، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 58 مليون ريال عُماني مسجلًا صعودًا بنسبة 20.3 بالمائة عن الأرباح الصافية المسجلة في عام 2022 والبالغة 48.2 مليون ريال عُماني.

وصعدت أصول البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عُماني مقابل 33.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م مسجلة نموًّا بنسبة 14.9 بالمائة.

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