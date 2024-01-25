مصر: تعاون مستمر مع الإمارات في مجال الاستثمار والصناديق السيادية

المصدر: هونغ كونغ - وام

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنّ جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجمعهما علاقات تاريخية قوية وراسخة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية.

وأضافت السعيد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركتها في المنتدى المالي الآسيوي، أن مصر والإمارات لديهما تعاون كبير في مجال التطوير الحكومي، بالإضافة إلى التعاون بشكل سنوي في جائزة مصر للتميز الحكومي، وكذلك تطوير وبناء القدرات في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

وأشارت إلى التعاون المستمر بين البلدين في مجال الاستثمار وتطوير القدرات والأداء الحكومي، وأيضاً في مجال الصناديق السيادية من خلال التعاون القائم بين الصندوق السيادي المصري و«القابضة - ADQ».

وحول أهمية المشاركة في المنتدى المالي الآسيوي، قالت إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انعقاد النسخة الـ 17 هذا العام تشمل مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي فإن مشاركة مصر مهمة جداً لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري والسماع من المتخصصين عن اتجاهات الاقتصاد العالمي.

وأضافت، إن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة «كوفيد 19» مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تسهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤى واحدة للخروج من هذه الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي.

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