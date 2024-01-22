معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

المصدر: (دبي - رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، متعافية من تراجع في الجلسات السابقة، بسبب بيانات اقتصادية أمريكية، أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يحدث قريباً، مثلما كان يأمل البعض.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً 0.4 %، بعد سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات، مع وجود جميع القطاعات تقريباً في المنطقة الإيجابية.

وقفز سهم عملاقة الإعلام السعودية إم.بي.سي 10 %، مواصلاً المكاسب للجلسة الخامسة.

وارتفع سهم سال السعودية للخدمات اللوجستية 8.3 %، وسهم لومي لتأجير السيارات 3.3 %.

لكن المؤشر في قطر واصل الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وأغلق على انخفاض 0.3 %، مع تراجع أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، وصناعات قطر 0.8 %، وسهم شركة الملاحة القطرية 1.4 %.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، قليلاً يوم الجمعة الماضية، مع تسجيل خام برنت 78.56 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية، وأغلق مرتفعاً 3.2 %، بدعم من سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي قفز 12 %، وسهم الشرقية للدخان الذي ارتفع 9 %.

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