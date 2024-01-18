ارتفاع الدخل السياحي بالأردن 27% في 2023 رغم حرب غزة

المصدر: عمان - (رويترز)

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قال البنك المركزي الأردني الخميس إن إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023 ارتفعت 27.4 بالمئة إلى 7.4 مليارات دولار مقارنة مع العام 2022.

وأثرت الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وزير السياحة الأردني مكرم القيسي.

وقال مكرم القيسي، في نوفمبر الماضي، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية. مضيفاً أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام.

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