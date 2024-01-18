سلطنة عمان تدشن «صندوق عمان المستقبل» بقيمة ملياري ريال

المصدر: وام

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دشّن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، رسميًّا "صندوق عُمان المستقبل، برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني يُقسم على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ويوزّع إلى 90 في المائة للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًّا واقتصاديًّا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10 في المائة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الصندوق يقدم خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل 8 قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة، ويهدف إلى النهوض بهذه القطاعات حيث يُعد ممكنًا رئيسًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العُماني.

وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في جهاز الاستثمار العُماني والتي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، كما سيخضع لمعايير الجودة التي يلتزم بها الجهاز.

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