مجلس الوزراء المصري يوافق على استكشاف النفط في الصحراء الغربية

المصدر: البيان

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أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على استكشاف النفط في الصحراء الغربية.

وأوضح، أمس، في بيان عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون يخوّل وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

ولفت إلى أنه سيتم التعاقد مع شركتي «إبكس إنترناشيونال إينري هولدنجز»، و«إينا إندستريا نافتا دي دي»، مؤكداً أن المشروع يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

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