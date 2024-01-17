ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى مستوى قياسي في 2023

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر وزير السياحة المصري أحمد عيسى الأربعاء أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع إلى مستوى قياسي عند 14.9 مليون زائر في 2023.

ونقل بيان أصدره مجلس الوزراء عن عيسى قوله إن الربع الأخير من العام الماضي شهد نمواً في عدد السائحين بنسبة 8 % عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 3.6 ملايين سائح وهو ما يقل 600 ألف سائح عن المستهدف وذلك بسبب الحرب في غزة.

وأشار الوزير إلى أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في 2010 عند 14.73 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، أسهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز