5 مليارات دولار قطاع الألعاب الإلكترونية بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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تصل قيمة قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 5 مليارات دولار العام 2025، لتعد واحدة من أسرع المناطق نمواً بمجال الألعاب في العالم، فيما يتجاوز عدد اللاعبين بالمنطقة الـ 377 مليون لاعب.

وأعلنت شركة «تي باي موبايل» العاملة بقطاع الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن انطلاق خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول للعبة «ببجي موبايل» في مصر للتعاون مع شركة «تينسنت». وتتيح الشراكة لجميع اللاعبين في مصر، سهولة شراء «ببجي موبايل يو سي» من خلال المتجر الرسمي ليتم إضافة العملة التي اشتروها على الفور إلى حسابهم في «تي باي موبايل». وقامت «تي باي موبايل» بتمكين الدفع عبر رقم الهاتف المحمول لألعاب «تينسينت» الأخرى في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقطر، حيث يتم إضافة المبلغ على الفور إلى فاتورة هواتفهم المحمولة أو خصمه من رصيدهم.

وقال إيشييك أومان، الرئيس التنفيذي لـ«تي باي موبايل»: «من المتوقع أن ينمو سوق الألعاب في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي 11 % خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ومع ذلك، فإن الشركات خارج هذه المنطقة لم تُدرك القيمة الحقيقية - حتى الآن، للسوق، لذا تأتي الشراكة مع «تينسينت» في سياق تعزيز نمو أعمالها في المنطقة».

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