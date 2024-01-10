الإمارات والسعودية في صدارة الرابحين.. 493 مليار دولار مكاسب البورصات العربية 2023

المصدر: وام

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سجلت البورصات العربية مكاسب قياسية ناهزت 493 مليار دولار (1.81 تريليون درهم) في العام الماضي 2023، مع تصدر الأسواق المالية في الإمارات والسعودية الرابحين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى نحو 4 تريليونات و558 مليارا و216 مليونا و586 ألف دولار في نهاية 2023، مقارنة بنحو 4 تريليونات و65 ملياراً و559 مليونا و3 دولارات في نهاية 2022.

ووصلت مكاسب أسواق الإمارات لنحو 117.5 مليار دولار لترتفع رسملتها السوقية من 873.05 مليار دولار في نهاية 2022، وصولا إلى 990.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وتوزعت مكاسب أسواق الإمارات بواقع 88.8 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع نمو رأسماله السوقي من 714.6 مليار دولار في 2022 إلى 803.4 مليار دولار في 2023، بينما بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 28.7 مليار دولار مع ارتفاع قيمته السوقية من 158.4 مليار دولار إلى 187.2 مليار دولار.

وربحت السوق المالية السعودية "تداول" نحو 368.2 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 2.633 تريليون دولار في نهاية 2022 إلى أكثر من 3 تريليونات دولار مع نهاية العام الماضي، فيما وصلت مكاسب بورصة مصر لنحو 16.8 مليار دولار لترتفع قيمتها السوقية من 38.8 مليار دولار إلى 55.6 مليار دولار.

وحققت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 9.6 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 53.6 مليار دولار في 2022 إلى 63.2 مليار دولار في 2023، فيما ربحت بورصة بيروت نحو 5.9 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 14.4 مليار دولار إلى 20.4 مليار دولار، ووصلت مكاسب بورصة قطر إلى 4.5 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 167.09 مليار دولار إلى 171.6 مليار دولار.

وبلغت مكاسب بورصة دمشق في العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.06 مليار دولار إلى 4.27 مليار دولار، فيما وصلت مكاسب بورصة مسقط إلى 170.3 مليون دولار مع بلوغ رأسمالها السوقي نحو 61.8 مليار دولار، وربحت بورصة تونس نحو 137.5 مليون دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 7.9 مليار دولار.

وبحسب الرصد، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت إلى 131.6 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.9 مليار دولار، وبورصة البحرين إلى 20.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين إلى 4.62 مليار دولار وذلك مع نهاية العام الماضي 2023.

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