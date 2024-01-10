البحرين تستضيف الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية مستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتضن مملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير الجاري، والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين (الدولة المستضيفة) ودولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، لبحث آخر مستجدات استراتيجية العمل ضمن الشراكة الصناعية والمشاريع والاتفاقيات بين الدول الأعضاء.

يرأس أعمال اجتماعات اللجنة العليا عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين، بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة المصري، ورياض مزّور وزير الصناعة والتجارة المغربي.

وتهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ودولها الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.

وستشهد أعمال الاجتماع الرابع الإعلان عن عدد من الشراكات والاتفاقيات الجديدة، بما يعزز تمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويضم جدول الأعمال اجتماعات للجنة التنفيذية للشراكة برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والذي يعقد اليوم، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في البحرين والإمارات والأردن ومصر والمغرب، وستعمل اللجنة التنفيذية على إعداد تقرير نهائي حول آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء ليتم عرضه على اللجنة العليا للشراكة.

وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة أبوظبي، في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو 2022.

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