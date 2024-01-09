المنتدى الهندسي الخليجي بدبي يسلط الضوء على الاستدامة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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تنظم جمعية المهندسين في الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد الهندسي، فعاليات الدورة الـ 25 من الملتقى الهندسي الخليجي، على مدار يومي 7 و8 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال بدبي، وذلك تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، وبشعار «هندسة ذكية لغد مستدام».

ويبحث الملتقى أحدث التطورات والدراسات والبحوث في المجال الهندسي، مع تسليط الضوء على الاستدامة والتقنيات الذكية. وتضم أجندة المنتدى في يومه الأول باقة من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة بعنوان «بناء المستقبل: رسم ملامح الاستدامة الحضرية والمدن الذكية»، وجلسة «توظيف الأنظمة الذكية والروبوتات في قطاع البناء والإنشاءات: الابتكارات والتحديات وأفضل الممارسات»، إلى جانب استعراض أوراق بحثية وقصص نجاح مؤثرة، وحوار بعنوان «التحول في قطاع الطاقة: رؤية الصفر الكربوني بحلول عام 2050».

وتضم فعاليات اليوم الثاني كلمة رئيسة حول «الأمن السيبراني في النظم الهندسية»، وحلقة نقاشية بعنوان «تأمين المستقبل - المرونة السيبرانية في الأنظمة الهندسية»، وحوار «دور صناع المحتوى في نشر الوعي والثقافة بالأمن السيبراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وتبحث جلسة «تطبيقات التكنولوجيا في قطاع الهندسة الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية: الفرص والصعوبات»، استخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية، وتطوير الأجهزة الطبية.

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