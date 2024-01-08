ارتفاع جماعي للأسواق الخليجية بدعم زيادة أسعار النفط

المصدر: دبي - رويترز

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صعدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، أمس، اقتداء بارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وزادت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.51 في المئة يوم الجمعة، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 78.76 دولاراً للبرميل.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق مرتفعاً 1.2 في المئة في ظل ارتفاع جميع القطاعات، وارتفع سهم مصرف الإنماء 4.9 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر في أكثر من شهرين، وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 في المئة.

ومن بين الرابحين شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والشركة العربية للأنابيب العربية بواقع 0.6 في المئة، و5.4 في المئة على التوالي.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة، مدعوماً بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة، وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.4 في المئة، وصعد سهم شركة الملاحة القطرية 2.6 في المئة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة، والمؤشر العماني 0.4 في المئة، والمؤشر الكويتي 1.1 في المئة.

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