2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

المصدر: وام

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن في قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 - 2024.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2023، شهدت ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 19.4%، مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي سجلت إيرادات بنحو 2 مليار دولار فقط.



وأوضح البنك، أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8.2% مسجلة بذلك نحو 403.1 مليون طن، مشيرا إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

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