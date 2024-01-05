ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بزيادة أسعار النفط

المصدر: دبي ــ رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وقاد المؤشر السعودي المكاسب.

وارتفع النفط - وهو محفز للأسواق المالية في الخليج - نحو واحد بالمئة، مواصلاً مكاسبه وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.8 بالمئة، مدعوماً بقفزة بمقدار خمسة بالمئة في سهم شركة علم وصعود بمعدل 6.9 بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد.

ومع ذلك، جاءت أسهم شركات قطاع البتروكيماويات وشركات الأسمنت في النطاق السلبي في الغالب. وأصدرت العديد من الشركات السعودية بيانات تنظيمية في وقت متأخر من أول من أمس وأمس، قائلة إن قرار شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية برفع أسعار المواد الخام والوقود لهذا العام سيزيد تكاليف الإنتاج ويقلل الأرباح.

ومن بين الأسهم الخاسرة، أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضاً 1.7 في المئة، بينما تراجع سهم أسمنت اليمامة 3.2 في المئة.

ومن جهة أخرى، قدرت السعودية احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في عام 2024 بموجب خطة الاقتراض.

وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مع صعود سهم شركة البتروكيماويات «صناعات قطر» 1.2 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 %، متأثراً بانخفاض سهم الشرقية للدخان 2.3 في المئة.

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