مصر.. توضيح رسمي بشأن زيادة أسعار الكهرباء

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء، بعدما تداولت صحف محلية ما وصفته بالأسعار الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة الكهرباء بخصوص رفع أسعار شرائح الاستهلاك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنّ الحكومة أجّلت زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات، بسبب الظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أنه إذا فرضت أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، سيتم إعلانها من قِبل وزارة الكهرباء.

وقال: "إذا كان هناك أي مجال للتخفيف عن كاهل المواطنين فالدولة لن تتأخر في هذا الشأن".

وكانت صحف محلية من بينها "مصراوي"، قد نشرت جدولا بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالمنازل، وقالت إنه بدأ تطبيقه من يوم الاثنين.

وقالت صحيفة "مدى مصر" إن جهاز تنظيم الكهرباء نشر جداول الزيادات للعام الجديد، والمعمول بها، بحسب موقع الجهاز، بدءًا من الأول من يناير الجاري وحتى 30 يونيو.

وتقطع الكهرباء في المنازل في حدود الساعتين يوميا، في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال مع نقص في الوقود.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إنه "تقرر تغيير ساعات تخفيف الأحمال لتصبح في ساعات النهار، من 11 صباحا وحتى الخامسة عصرا، بمقدار ساعتين لكل منطقة نظرا لظروف امتحانات نصف العام للطلاب".

ورفعت الحكومة مع بداية العام الجديد، أسعار رسوم تسجيل السيارات، وتذاكر مترو الأنفاق بالقاهرة الذي يستخدمه نحو 3 ملايين شخص يوميا.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، اعتبارا من الخامس من يناير الجاري، نسب تتراوح ما بين 29-33%.

وأعلن مشغلو خدمات الهاتف المحمول رفع أسعار خدمات المكالمات وبيانات الإنترنت، اعتبارًا من فبراير المقبل، بحسب ما نقلت "مدى مصر".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز