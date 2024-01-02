2.42 مليار دولار فائض أولي لميزانية عمان 2023

المصدر: (دبي - رويترز)

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نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية قوله: «إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال».

وأضاف نائب وزير المالية: «إن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عما كان مقدراً في البداية، وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليارات ريال، وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج، وارتفاع الأسعار».

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