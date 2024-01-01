مصر.. الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 1.4 شهر

المصدر: وكالات

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قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية اليوم "الاثنين" إن الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر من الأرز تكفي 1.4 شهر ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قراراً جديداً يستهدف السيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض).

وينص القرار على وضع ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، من خلال إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المذكورة بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع "ستيكر" على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي.

كما ألزم القرار نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات و المنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، في يوم "الأحد" الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة: " وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم " على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

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