9.3 مليارات جنيه لإنشاء مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار (9.3 مليارات جنيه).

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن إنشاء المجمع بالشراكة مع مستثمر أجنبي. وشهد التوقيع بمقر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير، وزير الصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية الموردة للمصانع بتطبيق أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال صناعات الأغذية الزراعية.

وأعلن أحمد أبو هشيمة أن هذا المجمع مملوك لشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، ويقام على مساحة 154 ألف متر بمنطقة المطورين في مدينة إندستريا السادات المملوكة لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ويضم 5 مصانع، على رأسها مصنعان يعدان الأكبر في مصر في مجال تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة، إضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يعد الأول في الشرق الأوسط في مجال Cloudy Products، إضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry) الفواكه والخضراوات، كما يضم المجمع مصنعاً لتجميد الفواكه والخضراوات.

ينتج المجمع ما يزيد على 100 ألف طن منتجات زراعية غذائية سنوياً في المرحلة الأولى، مستخدماً أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كشركتي JBT وCabin Plant الأمريكية وشركة GEA الألمانية، كما قام بالدراسات المالية شركة بلتون القابضة والدراسات السوقية شركة BCG الأمريكية.

وكشف أبو هشيمة أن هذا المجمع يوفر ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير ما يزيد على 80% من إنتاجه للخارج، بهدف دعم الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، مؤكداً أن المكون الدولاري في هذا المجمع عبارة عن تمويل واستثمار أجنبي مباشر.

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