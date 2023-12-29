الجزائر.. وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق عن 86 عاما، بعد مرض عضال. وذكرت مصادر إعلامية ان خالد نزار توفي في منزله بالعاصمة الجزائرية ووسط افراد عائلته.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الراحل نزار، مشيدا بمسيرته النضالية والمهنية. كما وصفه في برقية تعزية بأنه من " أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

ويعد الفقيد نزار، رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، كان التحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية "سان مكسان"، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرقي الجزائر، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16يونيو 1987.

وكلف في أحداث (انتفاضة) أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 يوليو 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 يوليو 1993.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز