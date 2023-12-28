بورصة مسقط تخالف الارتفاعات الجماعية للمؤشرات الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، أمس، بسبب التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في بداية العام الجديد، لكن التوترات الجيوسياسية حدت من المكاسب.

ومما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة صدور بيانات أمريكية يوم الجمعة أظهرت أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة أو أقل منه بفضل بعض الإجراءات الرئيسية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 في المئة مدعوماً بقفزة 6.3 في المئة في سهم اتحاد عذيب للاتصالات.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 في المئة ليواصل الصعود للجلسة التاسعة بقيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي ارتفع 1.5 في المئة.

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.91% ومؤشر بورصة البحرين 0.78%، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.51%.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5% مع صعود أغلب الأسهم المدرجة عليه، وتشمل سهم الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، والذي ارتفع 3.7%.

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