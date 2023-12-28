انخفاض النفط دولاراً واحداً مع ترقب تطورات البحر الأحمر

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط دولاراً واحداً للبرميل، أمس، لتمحو مكاسب الجلسة السابقة في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً، أو 1.16 في المئة، إلى 80.13 دولاراً للبرميل خلال التداولات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، أو 1.39 في المئة، إلى 74.52 دولاراً للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس: «إن الأسعار قد تنخفض بسبب قيام المستثمرين بعمليات جني للأرباح بعد زيادتها بقوة أول من أمس».

وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن أنها حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس، والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن دعت إلى التوقف عن استخدام هذين الطريقين هذا الشهر عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي.

كما قالت شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية إنها ستستأنف المرور عبر البحر الأحمر، بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.

وأنهى الخامان الجلسة أول أمس على ارتفاع بأكثر من اثنين في المئة، إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن.

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